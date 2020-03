Act Now wil Breda op de kaart zetten voor zakelijke evenementen

BREDA - Breda aantrekkelijker maken voor congressen en zakelijke evenementen. Dat is het doel van ACT NOW. In december wil de beweging met de Act Now Summit 1000 'leiders' naar Breda trekken om ze samen te brengen rond technologie, creativiteit en leiderschap.

ACT NOW heeft als doel om ondernemers en bedrijven samen te brengen rond technologie, creativiteit en leiderschap. Het initiatief hoopt met deze ingrediënten bedrijven te inspireren, motiveren en toekomstbestendig te maken. "We zien een trend dat het met veel MKB (midden- en kleinbedrijf, red.) bedrijven goed gaat en dat daarmee de drijfveer om te innoveren soms wat minder is", aldus Peter Brouwers, oprichter van ACT NOW.

Op 10 maart kwamen al honderd directeuren, ondernemers en leiders bij elkaar in de evenementenhal van Breepark voor de lancering van de ACT NOW-beweging. Hier werden in een dinersetting authentieke verhalen en echte behoeftes met elkaar uitgewisseld. Met die gedeelde ambities wordt ook rekening gehouden bij de activiteiten voor een groot evenement eind dit jaar.

Op 8 december 2020 vindt namelijk het Act Now Summit plaats. Dit evenement moet met een internationaal programma meer dan 1.000 mensen activeren om naar Breda te komen. "We willen op onze events echt activerend zijn, dus niet alleen maar op een stoel zitten en luisteren. Ambitieus aan de slag met elkaar, daar staat ACT NOW voor."

Ook de gemeente is als partner betrokken. "Breda heeft de ambitie om internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit te worden en daar past een beweging als ACT NOW uitstekend bij", legt Boaz Adank, wethouder Economie, uit. "We zetten in op het versterken en internationaal profileren van onze technologische en creatieve bedrijven en kunnen hiermee tegelijkertijd het brede MKB in de regio versterken. We zijn blij met het initiatief van enkele partijen om deze summit organiseren en dragen hier graag aan bij, mede door het actief betrekken van allerlei netwerken en living labs."