Bredase handhavers voeren extra controles uit in natuurgebieden tijdens broedseizoen

BREDA - Handhaving gaat extra controles uitvoeren in de Bredase bossen. Dit omdat het broedseizoen weer voor de deur staat. "Mensen en honden kunnen de rust verstoren."

Het broedseizoen staat weer voor de deur. Dat betekent dat de Bredase handhavers samen met hun ketenpartners extra controles gaan uitvoeren in de natuurgebieden van Breda. In deze periode broeden veel vogels en worden jonge dieren geboren. "Rust voor dieren is in deze periode extra belangrijk", laat handhaving weten. "Mensen en honden kunnen deze rust verstoren." Daarom controleren de handhavers op mensen die buiten de paden gaan. Ook letten ze deze periode extra op loslopende honden.

Afgelopen maandag werden in het Mastbos twee baasjes gesignaleerd die hun honden niet aangelijnd hadden. Zij hebben een proces verbaal ontvangen van handhaving.