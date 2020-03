ABInBev ook komende vijf jaar hoofdsponsor van Breda Jazz Festival

BREDA - De komende vijf jaar is ABInBev de hoofdsponsor van Breda Jazz Festival. Dit jaar vindt de vijftigste editie plaats van het evenement.

Vorige week verlengde ABInBev zijn contract als hoofdsponsor van het jazz festival met vijf jaar. Voorzitter van Breda Jazz Festival Bart Wouters is dolenthousiast. "Met deze verlening zetten we onze samenwerkingen, die er al vanaf de beginjaren is, voort" zegt hij. "Wij zijn trots op deze goede langdurige relatie met de brouwerij. Als vrij toegankelijk festival is het van essentieel belang sterke en trouwe partners, zoals ABInBev, aan onze zijde te hebben."

50ste editie

Het Breda Jazz Festival vindt dit jaar voor de 50ste keer plaats. Van 21 tot en met 24 mei is jazzmuziek te beluisteren bij circa 17 buitenpodia. Het festival start traditiegetrouw op Hemelvaartsdag om 13.00 uur op de Grote Markt in Breda.