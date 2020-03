Kabinet komt met drastische maatregelen in strijd tegen corona

BREDA - Het kabinet heeft donderdagmiddag een pakket met aanvullende maatregelen aangekondigd in strijd tegen het coronavirus. Alle maatregelen gelden zeker tot en met 31 maart.

Tijdens een persconferentie heeft premier Rutte nieuwe, aanvullende maatregelen aangekondigd in de strijd tegen corona. Volgens de minister is hier een concrete aanleiding voor. "Vooral in Brabant zijn er weer nieuwe gevallen gekomen die we niet tot de bron kunnen herleiden. We moeten dit gevecht met zijn alle voeren en zien te winnen. Het effect is het grootst als iedereen zich aan de maatregelen houdt."

Het kabinet kondigde donderdagmiddag de volgende maatregelen af:

- Iedereen in Nederland die klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts. Mijd contacten in afwachten van het ziektebeeld. Je hoeft pas de dokter te bellen als de klachten verergeren.

- Evenementen met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast, ook op publieke locaties zoals musea, sport en theaters. Voorheen gold dit alleen voor Brabant bij festiviteiten met meer dan duizend personen.

- Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk vanuit huis proberen te werken en/of werktijden te spreiden.

- Het kabinet verzoekt dringend om contact met oudere en zwakkere personen te mijden.

- Voor zorgpersoneel geldt: werk pas vanuit huis als je klachten en koorts hebt en reis niet naar buitenland.

Al deze maatregelen van vanaf vandaag in tot en met op zijn vroegst 31 maart.