Tweede persoon overleden aan coronavirus in het Amhpia ziekenhuis

BREDA - In het Amphia ziekenhuis in Breda is een tweede persoon overleden aan het coronavirus. Woensdag werd bekend dat een inwoner van Etten-leur was overleden in Breda. Nu is ook een inwoner van de gemeente Zundert in het ziekenhuis overlijden.

Burgemeester Joyce Vermue van Zundert heeft vanavond op haar Facebookpagina laten weten dat een oudere inwoner van de gemeente die al in het ziekenhuis was opgenomen, overleden is aan het coronavirus. Het is het tweede dodelijk slachtoffer in het ziekenhuis in Breda. Woensdag maakte burgemeester De Vries al op haar Facebookpagina bekend dat ook een inwoner van Etten Leur in Breda is overleden. Ook bij deze persoon ging het om iemand met een kwetsbare gezondheid.

Maatregelen

Het Amphia heeft uitgebreide maatregelen genomen om voorbereid te zijn op de coronabesmettingen. Zo is er bij de spoed voortaan een ingang voor mensen zonder, en mensen met symptomen. Wie er binnen komt met symptomen wordt zo bij binnenkomst al gescheiden van andere patiënten en krijgt meteen een mondkapje. Ook zijn de opvangmogelijkheden voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus extra uitgebreid.

In de gemeente Breda zijn er inmiddels 42 bevestigde besmettingen. In het Amphia ziekenhuis liggen ook patiënten uit de omliggende gemeenten.