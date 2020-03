Hoger onderwijs wordt gestaakt: BUas- en Avansstudenten moeten thuis blijven

BREDA - Het kabinet heeft vanavond besloten dat al het fysieke hoger onderwijs (HBO en WO) gestaakt moet worden. En dat heeft grote consequenties voor veel Bredase studenten. Zo worden er vanaf morgen geen colleges meer gegeven en tentamens afgenomen in de gebouwen van Avans. En ook BUas heeft de fysieke colleges en tentamens moeten schrappen.

Tot 1 april vindt er met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer plaats op locaties van hogescholen en universiteiten. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Wel blijven de gebouwen voor zover mogelijk open voor andere activiteiten. Per instelling moet beoordeeld worden of en hoe onderwijs op afstand aangeboden kan worden. Dat laat de Vereniging Hogescholen weten na overleg met de ministers van Onderwijs. "Wij ondersteunen deze maatregel vanuit het Ministerie van Onderwijs", vertelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. "De bestrijding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit."

Het kabinet roept de onderwijsinstellingen op om met online alternatieven te komen. Over de online lessen en toetsen laat Avans zijn studenten zo snel mogelijk meer weten, is in een mail van de hoge school aan de studenten te lezen. Ook zal de open avond van 18 maart uiteraard niet doorgaan.

BUas laat zijn studenten weten dat de gebouwen voor studenten vanaf morgen gesloten zijn. De docenten kunnen wel nog naar de gebouwen komen om de online colleges te organiseren. Tentamens die niet online af te nemen zijn zullen worden verzet.

MBO scholen, basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen wel open blijven.