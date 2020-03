Stilte op de campus: HBO-studenten moeten ruim 2,5 week thuis blijven

BREDA - Normaal gesproken is het een af en aan van studenten 's morgens op de campus van BUas. Maar vanochtend is het stil. Terwijl docenten binnendruppelen om een oplossing te gaan bedenken voor de komende weken, blijven studenten weg. En dat zal minimaal 2,5 week zo blijven.

Avans en BUas hebben alle fysieke college en tentamens geschrapt. Minimaal tot 1 april hoeven studenten niet meer naar de gebouwen te komen. Daarmee volgen de twee Bredase hogescholen de nieuwe maatregelen van het kabinet. Premier Rutte maakte gisteren bekend dat alle hogescholen en universiteiten de fysieke colleges en tentamens dienen te staken. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het is de bedoeling dat de hogescholen en universiteiten hun onderwijs op afstand aanbieden. Avans heeft haar studenten al laten weten dat er vandaag meer informatie gaat komen over het aanbieden van digitaal onderwijs vanaf maandag de 16e. Ook zal er begin komende week meer duidelijk moeten worden over de gevolgen en oplossingen voor het afnemen van toetsen.

Bij BUas zijn de gebouwen enkel geopend voor docenten. Ook zij zijn hard aan het werk aan het realiseren van oplossingen om het onderwijs digitaal aan te bieden. Zo zullen grote hoorcolleges komende week online worden gehouden. Studenten die aan groepsprojecten werken worden opgeroepen om hiermee door te gaan, maar gebruik te maken van online middelen om met elkaar samen te werken.

Maatregelen

De verscherpte maatregelen gelden momenteel enkel nog voor universiteiten en hogescholen. MBO-scholen, middelbare scholen en basisscholen blijven vooralsnog open.