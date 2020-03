Streep door halfvasten, maar de kroegen gaan wél gewoon open

BREDA - Het is een flinke domper voor Stichting Kielegat. Dit weekend stonden er veel activiteiten op de planning rondom het halfvasten. Maar vanwege de strenge maatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen die activiteiten niet doorgaan. Wie toch wil genieten van een feestje dit weekend, kan wel nog steeds 'gewoon' in Breda terecht. De kroegen blijven, vooralsnog, open.

Het halfvatjesval gaat 22 maart niet door. En ook het jaarlijkse bezoek aan het Belgische Diest op 29 maart is afgelast. Dat heeft de stichting Kielegat bekend gemaakt. "De teleurstelling is groot, maar er is begrip alom", aldus woordvoerder Pien Rosmalen.

Ook sommige Bredase kroegen hebben aanpassingen moeten doen in hun planning. Zo zou zanger Kafke zaterdag in Coyote staan. Dat gaat niet door, omdat degelijke evenementen niet door mogen gaan van het kabinet. Maar uitgaan in Breda blijft wél mogelijk. "Na overleg met de gemeente is er geconcludeerd dat het voor de mensen geheel vrijblijvend is om een keuze te maken om uit te gaan", laat Coyote weten. "Wel volgen wij de richtlijnen van de regering en zullen wij niet meer dan 100 mensen toelaten en extra voorzorgsmaatregelen treffen om het risico te verkleinen. Graag willen wij onze bezoekers vragen mochten ze symptomen hebben de adviezen van de regering te volgen en thuis te blijven."

Ook kroegen als Miller Time, Café Nr. 10, Café Janssen en Peddels promoten via hun social media kanalen gewoon de acties en activiteiten van dit weekend om Bredanaars naar hun café te krijgen. Bij Peddels doen ze dat wel met een knipoog naar de maatregelen omtrent het coronavirus. Zij laten weten dat pinnen de voorkeur heeft boven contant betalen, er desinfecterende zeep is bij de toiletten en dat zoenen met het barpersoneel tot en met 31 maart verboden is.