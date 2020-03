De Parkstraat krijgt maandag haar bomen weer terug

BREDA - De nieuwe bomen in de Parkstraat worden maandag en dinsdag geplant. Daarmee krijgt de straat haar allure weer terug, nadat de eeuwenoude kastanjes die er stonden begin dit jaar tegen de vlakte gingen.

De kap van de bomen aan de Parkstraat deed bij veel Bredanaars wel even pijn. De eeuwenoude bomen zorgden voor een prachtig aangezicht. Maar ze zorgden tegelijkertijd ook voor problemen. Zo waren 19 van de bomen ernstig aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Ze vertoonden afstervingsverschijnselen, en zorgden voor vervelende en gevaarlijke wortelopdruk. Daarom gingen ze tegen de vlakte.

De gemeente gaat de Parkstraat nu duurzaam inrichten voor de toekomst, waarvoor een ontwerp is gemaakt in overleg met bewoners. Dat gebeurt door alle bomen die er nu staan te vervangen door nieuwe bomen in groene middenbermen. Er worden 18 nieuwe – grote - tulpenbomen in de Parkstraat geplant. Deze tulpenbomen (Liriodendron tulipfera) zijn niet toevallig gekozen. Het is 'de boom van het jaar 2019' en hij lijkt qua groeiwijze op de imposante kastanjes die er eerst stonden. Daarnaast worden de 'groenvakken' waar de bomen in komen te staan 'bekleed' met klimop (hedera), krijgt de straat klinkers aangelegd die vergelijkbaar zijn met de Baronielaan en de brede groenstrook wordt verdiept aangelegd om ook water op te kunnen vangen. Na de werkzaamheden krijgen de randen van de groenstrook een bloemrijke beplanting.

De bomen worden 16 en 17 maart geplant, zodat op 18 maart rijbaan in de richting van de Wilhelminastraat weer open kan. Daarna is de rijbaan in de richting van het Wilhelminapark aan de beurt, wat ongeveer 6 weken gaat duren. Als alles volgens planning verloopt, heeft de Parkstraat half mei zijn oorspronkelijke allure weer terug.

De Parkstraat voor de kap.