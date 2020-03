Flinke domper voor verenigingen: Geen handen uit de mouwen tijdens NLdoet

BREDA - NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In Breda stonden tientallen klussen al aangemeld bij het Oranjefonds. Maar ze gaan niet door. Het coronavirus gooit roet in het eten. En dat is een flinke domper voor veel organisaties en verenigingen.

Een buurthuis opknappen, een schoolplein een flinke make-over geven of klusjes doen bij een kinderboerderij. Organisaties en verenigingen zijn ieder jaar erg blij met vrijwilligersactie NLdoet. Die zorgt ervoor dat vrijwilligers van binnen én buiten de organisatie zich verzamelen en in één of twee dagen tijd veel werk verzetten. Maar dit jaar is er een streep door de actie gezet. Het Oranjefonds roept alle deelnemers op om hun actie te verzetten. Zowel binnen als buiten Brabant.

"Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid", stelt waarnemend directeur Marc van Hal. Het zou het 16e jaar zijn dat NLdoet werd georganiseerd. Landelijk zouden er ruim 8000 klussen worden uitgevoerd.