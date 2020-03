Curio stuurt brandbrief aan ministers: 'Leerlingen en studenten mogen niet de dupe worden'

BREDA - Rob Neutelings, de voorzitter van de raad van bestuur van Curio, heeft vandaag een dringende brief verstuurd naar onderwijsministers Van Engelshoven en Minister Slob. Terwijl er al relatief duidelijke maatregelen zijn voor HBO's en Universiteiten, blijven de richtlijnen voor het voortgezet onderwijs en het MBO vaag. Neutelings is bang dat studenten, leerlingen én docenten daar de dupe van worden en vraagt concrete maatregelen en afspraken.

Middelbare scholen en MBO scholen moeten openblijven. Dat was de duidelijke boodschap van premier Mark Rutte gisteren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Curio moest al vijf locaties sluiten vanwege het lerarentekort. En studenten kunnen hun stageuren niet maken omdat ze ziek zijn, of omdat hun stageplekken zijn gesloten vanwege het virus. En dat roept veel vragen op.

Hoe gaan we om met gemiste stage-uren? Wat doen we met examens niet niet kunnen worden afgenomen? Wat moet er gebeuren met de aanmelddatum van 1 april? Is het mogelijk om les te geven in de meivakantie? Het zijn slechts een paar van de vragen die voorzitter van de Raad van bestuur Rob Neutelings de onderwijsministers vandaag in een dringende brief heeft gesteld.

Inspectiekaders

Neutelings is bang dat wanneer er geen concrete richtlijnen komen vanuit de ministers, docenten en studenten de dupe worden. "Ik vraag aandacht voor onze docenten en onderwijsondersteuners. Zij zijn degenen die het onderwijs in de huidige moeilijke omstandigheden in de lucht proberen te houden. Zij worden geconfronteerd met ziekte-uitval (oplopend tot 75%) en proberen te redden wat er te redden valt. Hiervoor verdienen zij heel veel waardering, zeker ook vanuit de overheid. Voor mij zou het volstrekt onacceptabel zijn als diezelfde docenten straks door de Inspectie berispt worden omdat ze - bij afwezigheid van kaders - maatwerk hebben geleverd dat niet helemaal (of helemaal niet) voldoet aan de inspectiekaders", schrijft Neutelings. En ook voor leerlingen en studenten kunnen de gevolgen groot zijn. "Zij missen onderwijsuren en stage-uren en het is nu al helder dat die deels niet kunnen worden ingehaald. Wat betekent dit voor de diploma's die zij gaan ontvangen? En wat gaat de Inspectie daar dan te zijner tijd van vinden?"

De ministers komen vandaag met een crisisteam bijeen. Daar zouden vandaag nog concrete richtlijnen voor de onderwijsinstellingen uit moeten volgen.

Curio

Curio is een grote onderwijsinstelling in West-Brabant: zij verzorgen dagelijks vo-, mbo- en praktijkonderwijs voor circa 23.000 studenten en leerlingen. Onder Curio vallen naast de bekende MBO opleidingen ook scholen als het Stedelijk Gymnasium Breda en het Graaf Engelbrecht.