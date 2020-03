Weer 8 besmettingen in Breda, burgemeester Depla spreekt vertrouwen in maatregelen uit

BREDA - De huidige coronacrisis zorgt voor veel onrust. In Breda zijn inmiddels 53 inwoners besmet, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Burgemeester Paul Depla heeft in een uitgebreid bericht op zijn Facebook-pagina gereageerd op de huidige situatie.

De nieuwste cijfers van het aantal coronabesmettingen liegen er niet om. In Breda is de teller opgelopen tot 53 besmettingen. Landelijk gaat het om 190 nieuwe patiënten, wat het totaal op 804 brengt. Ook overleden er gisteren opnieuw 5 kwetsbare oudere mensen aan het virus, wat de teller op tien in totaal brengt. En ondertussen hebben de maatregelen die het coronavirus moeten indammen een groot effect op het dagelijks leven in de stad. Dat merkt ook burgemeester Depla. "Deze maatregelen zijn ingrijpend. Maar noodzakelijk. Ik ben blij om te ervaren dat vrijwel iedereen deze besluiten accepteert en volgt. Dat geeft hoop en schept vertrouwen dat we gezamenlijk in staat zijn de verspreiding van het virus in te dammen", schrijft hij op zijn Facebook-pagina.

Depla spreekt waardering uit voor het zorgpersoneel en de docenten. Zij zitten in een lastige situatie en 'verdienen in deze zware tijd de steun van ons allemaal.' Ook is Depla blij met alle initiatieven die inmiddels al zijn ontstaan in Breda om kwetsbare ouderen te helpen. "Als voorzieningen zoals dagbesteding wegvallen, missen zij het steuntje dat voor hun dagelijkse leven zo belangrijk is. Gelukkig zien we in onze stad veel maatschappelijke initiatieven om hiervoor een creatieve oplossing te zoeken. Dat geeft me hoop en maakt me trots omdat Breda zo laat zien dat we om elkaar geven en naar elkaar om kijken. Ook in moeilijke tijden. Dat sterkt me ook in de overtuiging dat we samen de Corona-crisis uiteindelijk kunnen bestrijden. Dat zal de komende tijd nog veel energie en opofferingen vragen. Van iedereen. Maar ik weet dat we in Breda altijd samen tot succes komen. En dat zal nu niet anders zijn."

Lees hieronder het volledige bericht van Paul Depla:

Het zal niemand ontgaan. Nederland en dus ook Breda zijn in de ban van het Corona-virus. In Breda hebben we inmiddels 45 patiënten. En dat aantal loopt iedere dag nog op.

Als burgemeester leef ik mee met deze patiënten, hun familie en vrienden. Natuurlijk. Het overgrote deel van de patiënten herstelt gelukkig. Maar het is een ernstige ziekte. En we weten ook dat niet iedereen weer beter wordt. En dat leidt tot zorgen, angst en vragen.

Zeer veel mensen zijn bezig met de aanpak van het virus. Er wordt geprobeerd de verspreiding van het virus te stoppen. Daarvoor verschillende maatregelen aangekondigd. Zoals het verbod van alle evenementen met meer dan 100 bezoekers. We zien ook dat veel organisaties hun activiteiten opschorten. Denk aan alle sportclubs, theaters en bioscopen.

Deze maatregelen zijn ingrijpend. Maar noodzakelijk. Ik ben blij om te ervaren dat vrijwel iedereen deze besluiten accepteert en volgt. Dat geeft hoop en schept vertrouwen dat we gezamenlijk in staat zijn de verspreiding van het virus in te dammen.

Want dat is hard nodig. Door de besmettingen hebben veel mensen zorg nodig. We zien dat ziekenhuizen, huisartsen en GGD er alles aan doen om die te leveren. Ik heb diep respect en grote waardering voor de inzet van de mensen in de zorg. Zij zijn goud waard. En verdienen in deze zware tijd de steun van ons allemaal.

Corona is niet alleen een vraagstuk van de zorg. De effecten gaan veel verder. Denk aan de scholen waarvan in deze tijd wordt gevraagd om kinderen te blijven opvangen zodat hun ouders kunnen blijven werken in de ziekenhuizen. De schoolbesturen in Breda hebben gelukkig positief gereageerd op deze bijzonder en ook wel lastige vraag.

De maatschappelijke gevolgen van de Corona-virus raken veel mensen. Mensen maken zich daarom zorgen over de toekomst van hun hotel, bedrijf of instelling. Die zorgen zijn heel begrijpelijk. Met de verschillende organisaties gaan we in overleg om te kijken hoe we gezamenlijk deze effecten kunnen opgevangen.

En dan zijn er natuurlijk ook de vragen over de zorg en ondersteuning die normaal aan kwetsbare groepen in de samenleving worden gegeven. Denk aan onze ouderen. Als voorzieningen zoals dagbesteding wegvallen, missen zij het steuntje dat voor hun dagelijkse leven zo belangrijk is. Gelukkig zien we in onze stad veel maatschappelijke initiatieven om hiervoor een creatieve oplossing te zoeken. Dat geeft me hoop en maakt me trots omdat Breda zo laat zien dat we om elkaar geven en naar elkaar om kijken. Ook in moeilijke tijden.

Dat sterkt me ook in de overtuiging dat we samen de Corona-crisis uiteindelijk kunnen bestrijden. Dat zal de komende tijd nog veel energie en opofferingen vragen. Van iedereen. Maar ik weet dat we in Breda altijd samen tot succes komen. En dat zal nu niet anders zijn.