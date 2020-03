Mooie initiatieven tijdens coronacrisis: Van gebakjes voor leraren tot brieven voor oma

BREDA - De huidige maatregelen rondom het coronavirus hebben veel negatieve effecten. Evenementen zijn afgelast, activiteiten geannuleerd en sociaal contact moet vermeden worden. En ondertussen neemt de druk op het zorgpersoneel en de leraren alleen maar toe. Als tegenbeweging ontstaan er nu ook verschillende mooie initiatieven die erop gericht zijn om elkaar een hart onder de riem te steken.

Boerschappen is een actie begonnen waarbij mensen gebakjes kunnen doneren aan zorgpersoneel en medewerkers in het onderwijs. "De zorg en het onderwijs staan in de vuurlinie door het Corona-virus. We willen ze laten weten dat we achter ze staan. En daarom willen een kleine hart onder de riem steken van deze toppers", laat Boerschappen weten. Via de website kun je gebakjes doneren. Je kunt zelf kiezen hoeveel, en Boerschappen zorgt dan voor de bezorging. Er zit geen commercieel belang achter de actie: al het geld gaat naar de gebakjes. Voor 5 gebakjes betaal je 12,50 euro.

Brieven

Stichting Kletsmajoor richt zich op de eenzame ouderen. Voor hen is een uitstapje naar buiten of het bezoek van een kleinkind vaak het hoogtepunt van de week. Maar ouderen worden geadviseerd om binnen te blijven, en jongeren worden geadviseerd hun opa's en oma's niet meer op te zoeken. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook verdrietig. "Daarom geven we via onze speciale actie-website: www.brieven.stichtingkletsmajoor.nl gratis pen-pakketten weg, zodat je voor de komende weken penvrienden kunt worden met je oma, opa, buurman, buurvrouw of ieder ander persoon die je nu even niet live kunt opzoeken!", laat de stichting weten. Stichting Kletsmajoor kan de eerste honderd pakketjes gratis aanbieden dankzij steun van de gemeente Breda. "Vindt u het als bedrijf ook belangrijk om iets extra’s te doen voor die mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken? Laat het ons weten via info@kletsmajoor.com."

Twitter

Ook op Twitter beginnen de hashtags om elkaar te helpen in de tijd van corona populair te worden. Zo bieden mensen via #Coronahulp allerlei hulp aan. Van het uitlaten van honden tot het doen van boodschappen.