Wensambulance nu ook in Breda: 'Ieder mens heeft een laatste wens'

BREDA – Stichting WensAmbulance Brabant is opgericht door twee oud-ambulancemedewerkers in het oosten van Brabant. Rond de 160 vrijwilligers vervullen met 5 aangepaste ambulances de laatste wens van mensen die terminaal ziek zijn en niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld in een rolstoel te zitten. Van hele kleine tot heel spectaculaire wensen, de vrijwilligers regelen het. De dankbaarheid van de wensvrager en zijn of haar naasten is de mooiste beloning die ze zich wensen. En sinds kort hebben zij ook een standplaats in Breda, wat het vervullen van laatste wensen in onze regio een stuk gemakkelijker maakt.

Koen Alewijnse en Joop Aarts zijn twee van de Bredase vrijwilligers. “Dat er nu ook een ambulance in Breda staat betekent onder andere dat wij meer wensen kunnen vervullen, omdat we onze tijd beter kunnen indelen. In heel Noord-Brabant verzorgen wij zo’n 700 ritten per jaar, vooral in het oosten van onze provincie is WensAmbulance Brabant al bekend."

"Wij hopen dat ook mensen in Breda en omgeving ons weten te vinden. We zijn er voor iedereen, los van achtergrond, afkomst, religie, wat dan ook, de rit met de WensAmbulance is dan ook kostenloos. Bij elke rit gaat een verpleegkundige mee. Ook aan de chauffeur worden eisen gesteld: natuurlijk veel rij-ervaring, maar ook een EHBO-diploma en een Reanimatiediploma zijn vereist. Naast de wensvrager is er plaats voor twee passagiers. Die hebben ruim zicht vanuit de ambulance, maar van buiten naar binnen kijken kan niet."

Ontroerend

“We maken heel ontroerende momenten mee. Er zijn soms hele zware ritten bij,vooral bij jonge mensen. Iemand die terminaal ziek is en bij de diploma-uitreiking van zijn broertje wil zijn, of een ouder van een jong gezin dat nog één keer naar de Efteling wil." De wensambulance vervult grote wensen, maar ook juist hele kleine. "Iemand die voor de laatste keer naar de zee wil, of een kippenboer die nog eens naar zijn schuur vol kuikentjes gaat. Zijn kleinkinderen zetten de kuikentjes op zijn schoot, op zijn pet, de man straalde gewoon. Dat zijn zulke mooie momenten, ook voor ons. Dat is waarom je hier met alle liefde een deel van je vrije tijd aanbesteedt."

De ambulance maakt ook langere reizen. "Zo hebben we een mevrouw naar de poolcirkel gereden, ze wilde nog een keer bij haar zoon, die in het hoge noorden woont, logeren. Die reizen vragen wel meer van de familie, want wij verzorgen alleen het vervoer, voor de rest moeten zij zelf zorgen. Het is elke keer weer wondermooi om er voor te zorgen dat zo’n laatste wens uitkomt!”

Stichting WensAmbulance Brabant draait volledig op vrijwilligers (niet alleen chauffeurs en verpleegkundigen, maar ook coördinatoren, vrijwilligers die lezingen geven en PR doen, websitebeheerders, financieel deskundigen etc.) en ontvangt ook geen overheidssteun of subsidie. Dankzij donateurs en sponsoring kunnen zij dit geweldige werk doen.