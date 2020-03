Alle Brabantse vestigingen KPN dicht na besmetting medewekers

BRABANT - KPN heeft besloten alle Brabantse vestigingen tijdelijk te sluiten. Twee medewerkers zouden positief getest zijn op het coronavirus. Dat meldt Omroep Brabant.

Het gaat in totaal om zo'n zestien winkels die voorlopig niet open gaan. Ook de werkzaamheden van klant-monteurs in Brabant worden beperkt. Bij storingen komen de monteurs nog wel in actie.

"We betreuren dat we deze stap moeten nemen, maar we hebben als werkgever en telecomoperator een verantwoordelijkheid naar zowel medewerkers, klanten als de samenleving", laat KPN weten.