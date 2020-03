Amphia rekent op flinke toestroom patiënten: ‘We zijn voorbereid’

BREDA - Amphia is zich aan het voorbereiden op een flinke toestroom aan nieuwe coronapatiënten. Inmiddels is er een extra afdeling ingericht waar patiënten met het virus in afzondering worden opgenomen.

In het Amphia liggen meerdere patiënten met het coronavirus en tientallen werknemers zitten met corona in thuisisolatie. Maar het ziekenhuis verwacht komende tijd nog veel meer patiënten. "We zijn voorbereid", laten ze weten. Zo is er inmiddels een extra afdeling ingericht waar patiënten met COVID-19 in afzondering kunnen worden opgenomen. "We zijn voorbereid om zorg voor al onze acute patiënten te verlenen."

Amphia begon als eerste ziekenhuis in Nederland met het testen van medewerkers die verkoudheidsklachten hadden of kort daarvoor in Italië of China waren geweest. De mensen die positief testten werden naar huis gestuurd. Onlangs liet Amphia weten de procedures rondom het testen van personeel te hebben aangepast, omdat zij 'spaarzaam' willen zijn met de tests. "Het RIVM heeft inmiddels een onderzoek gedaan onder ziekenhuispersoneel, waaruit geen duidelijk verband blijkt van besmetting tussen werknemers. Er blijkt dus ook besmetting buiten het ziekenhuis plaats te vinden. Binnen het ziekenhuis hebben we een beleid waarbij iemand die klachten heeft wordt gezien door een speciale medewerker van het informatiepunt corona voor medewerkers. Deze beoordeelt of iemand naar huis wordt gestuurd."

Capaciteit

Met de verwachte toestroom van nieuwe patiënten is het de vraag of het ziekenhuis hier voldoende capaciteit voor heeft. "We hebben binnen Amphia de mogelijkheid om de capaciteit voor corona patiënten uit te breiden. Zowel voor mensen die beademing nodig hebben, maar ook voor mensen die dit niet nodig hebben maar wel in isolatie moeten liggen. Dit wordt per dag bekeken en opgeschaald waar nodig. Daarnaast is er via het ROAZ altijd al (dus regulier) het proces dat ziekenhuizen elkaar bijstaan als er ergens IC capaciteit in de knel is."