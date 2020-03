Zorgvoorzorg076 steekt zorgmedewerkers hart onder de riem: 'verdienen het waanzinnig'

BREDA - Zorgmedewerkers werken zich een slag in de rondte sinds het coronavirus in Nederland is. Tijd om iets terug te doen. Daarom is vrijdag de actie 'zorgvoorzorg076' van start gegaan.

"Zorgen voor onze mensen uit de zorg. Omdat zij het zo waanzinnig verdienen in deze hectische tijd", aldus Niels de Beer op Instagram. Daarom is vrijdag de actie 'zorgvoorzorg076' van start gegaan. De initiatiefnemers gaan met een kleine verrassing langs bij verschillende organisaties die keihard werken voor ons allemaal. Hiermee hopen zij hun waardering te laten blijken. "Super wat jullie doen in deze hectische tijd!! Onze waardering namens de inwoners van Breda", aldus het kaartje bij het doosje bonbons. Daarnaast wordt er ook hulp aangeboden. "Als wij iets voor jou persoonlijk kunnen doen om je te ontlasten, laat het ons alsjeblieft weten."

Burgemeester Paul Depla vindt het een mooi en dierbaar gebaar van zorg voor zorg. "Breda voor de medewerkers van de GGD die in deze hectische tijd van de Corona-crisis zoveel en zoveel goed werk verrichten", aldus de burgervader op Twitter.