Weer 11 besmettingen in Breda: totaal aantal patiënten naar 64

BREDA - Opnieuw zijn er elf mensen in Breda besmet met het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Daarmee komt het totaal aantal patiënten in de gemeente op 64.

De nieuwste cijfers van het aantal coronabesmettingen liegen er niet om. In Breda is de teller opgelopen tot 64 besmettingen. Landelijk gaat het om 155 nieuwe patiënten, wat het totaal op 959 brengt. Ook overleden er vandaag opnieuw 2 kwetsbare oudere mensen aan het virus, wat de teller op twaalf in totaal brengt.

En ondertussen hebben de maatregelen die het coronavirus moeten indammen een groot effect op het dagelijks leven in de stad. Dat merkt ook burgemeester Depla. "Deze maatregelen zijn ingrijpend. Maar noodzakelijk. Ik ben blij om te ervaren dat vrijwel iedereen deze besluiten accepteert en volgt. Dat geeft hoop en schept vertrouwen dat we gezamenlijk in staat zijn de verspreiding van het virus in te dammen", schrijft hij op zijn Facebook-pagina.

Amphia

Het Amphia verwacht de komende tijd nog een flinke instroom aan nieuwe patiënten. "We zijn voorbereid om zorg voor al onze acute patiënten te verlenen", lieten zij eerder aan BredaVandaag weten. Zo is er inmiddels een extra afdeling ingericht waar patiënten met COVID-19 in afzondering kunnen worden opgenomen. Met de verwachte toestroom van nieuwe patiënten is het de vraag of het ziekenhuis hier voldoende capaciteit voor heeft. "We hebben binnen Amphia de mogelijkheid om de capaciteit voor corona patiënten uit te breiden. Zowel voor mensen die beademing nodig hebben, maar ook voor mensen die dit niet nodig hebben maar wel in isolatie moeten liggen. Dit wordt per dag bekeken en opgeschaald waar nodig. Daarnaast is er via het ROAZ altijd al (dus regulier) het proces dat ziekenhuizen elkaar bijstaan als er ergens IC capaciteit in de knel is."