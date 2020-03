Bredase Sehraz (16) ligt op intensive care door coronavirus: 'Laten we allemaal bidden'

BREDA - De 16-jarige Sehraz uit Breda ligt door het coronavirus op de intensive care van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Dat bevestigt de GGD aan RTL Nieuws. Zijn broer Babor waarschuwt op Facebook: "Probeer zoveel mogelijk binnen te blijven".

Vorige week donderdag klaagde Sehraz over misselijkheid en hoofdpijn, schrijft RTL Nieuws. Eerst werd er gedacht aan een griep. Toen Sehraz, die in de kapperzaak van zijn ouders werkt, dagenlang niet uit bed kwam, wist zijn familie dat het iets anders moest zijn. Na meerdere onderzoeken in het Amphia Ziekenhuis, volgt de bevestiging dat Sehraz corona heeft. Inmiddels is hij overgeplaatst naar Rotterdam, waar hij aan de beademing ligt.

"WORD WAKKER", schrijft Babor op zijn Facebook. "Wij als familie willen jullie allemaal waarschuwen. Wij dachten ook dat het een grapje was en kijk ons nu. We gaan door een HEL". De oudere broer hoopt met zijn oproep tenminste één mensenleven te redden. "Het is serieus, probeer zoveel mogelijk binnen te blijven. Als ik tenminste één mensenleven red, dan is m'n doel gelukt. Laten we allemaal bidden voor Sehraz."

De familie bidt en hoopt dat alles goed komt. "Het is afwachten tot hij zelf weer goed kan ademen", aldus Babor tegen RTL Nieuws. "De doktoren kunnen ons niets beloven over hoe dit afloopt, omdat ze het ook nog nooit hebben meegemaakt. We moeten alle opties openhouden, zeiden ze. Daarom hopen wij vooral op een wonder."

De familie probeert sterk te blijven. (Tekst gaat verder na post)



Corona in Breda

De meest recente cijfers van het RIVM over het aantal coronabesmettingen liegen er niet om. In Breda kwamen er gisteren 11 nieuwe patiënten bij, waarmee de teller opgelopen is tot 64 besmettingen. Landelijk gaat het om 155 nieuwe patiënten, wat het totaal op 959 brengt. Ook overleden er gisteren opnieuw 2 kwetsbare oudere mensen aan het virus, wat de teller op twaalf in totaal brengt.

Er worden steeds meer maatregelen ingesteld die het coronavirus moeten indammen. "Deze maatregelen zijn ingrijpend. Maar noodzakelijk. Ik ben blij om te ervaren dat vrijwel iedereen deze besluiten accepteert en volgt. Dat geeft hoop en schept vertrouwen dat we gezamenlijk in staat zijn de verspreiding van het virus in te dammen", schrijft burgemeester Paul Depla op zijn Facebook-pagina.

Het Amphia verwacht de komende tijd nog een flinke instroom aan nieuwe patiënten. "We zijn voorbereid om zorg voor al onze acute patiënten te verlenen", lieten zij eerder aan BredaVandaag weten. Zo is er inmiddels een extra afdeling ingericht waar patiënten met COVID-19 in afzondering kunnen worden opgenomen.