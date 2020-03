Dennenlucht, Street Jump, Kabonk en Pannenkoekwaus sluiten deuren tot eind maart vanwege coronavirus

BREDA - Restaurant Dennenlucht, Street Jump, speelparadijs Kabonk en Pannenkoekwaus sluiten tot eind maart hun deuren vanwege het coronavirus. Dat maken de bedrijven, die dezelfde eigenaars hebben, bekend op Facebook. Het besluit is genomen na contact met de GGD.

"Omdat wij het erg belangrijk vinden dat iedereen gezond en fit is, nemen we ook het Coronavirus en de maatregelen van de verantwoordelijke instanties RIVM en GGD West-Brabant erg serieus", aldus het bericht. De eigenaren hoopten in eerste instantie op aangepaste wijze open te kunnen blijven. "Helaas hebben we veel annuleringen van reserveringen en erg weinig losse gasten mogen ontvangen"

Echter speelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de zorgen omtrent de verdere ontwikkeling van het coronavirus een veel grotere rol. Daarom is na overleg met medewerkers besloten om restaurant Dennenlucht, Street Jump, speelparadijs Kabonk en Pannenkoekwaus tot en met 31 maart te sluiten. "We hadden heel graag open gebleven voor onze gasten. Maar de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers staat voorop, daarom volgen wij deze maatregel. Wij hopen op jullie begrip en zien jullie graag weer terug na deze roerige periode."

Catch 22

Ook biercafé Catch 22 maakte vandaag bekend besloten te hebben om voorlopig dicht te gaan. "Gezien de ontwikkelingen met Covid-19 in Nederland, maar met name in het Bredase, vind ik het niet meer verantwoordelijk om zowel mijn team als onze gasten aan het risico van besmetting bloot te stellen, ondanks de extra voorzorgsmaatregelen", maakt Ad Baelemans, eigenaar van Catch22, op Facebook bekend. "We hopen dat jullie begrip hebben voor onze beslissing en kijken uit om later, op een beter tijdstip weer een heerlijk glas speciaalbier te kunnen serveren."