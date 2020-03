Amphia waarschuwt voor nep-nieuws: 'Situatie in ziekenhuis is onder controle'

BREDA - Het Amphia waarschuwt voor een nepbericht dat rondgaat op sociale media. Daarin zou één van de artsen de noodklok luiden en spreken van een crisis in het ziekenhuis. Dit strookt volgens het Amphia niet met de werkelijkheid.

Het Amphia ziekenhuis heeft afgelopen week verschillende maatregelen genomen om goed te kunnen blijven zorgen voor haar patiënten en haar personeel. "Die hebben tot nu toe goed effect gehad. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om voor alle patiënten de noodzakelijke zorg te bieden, ondanks de moeilijke omstandigheden", legt het ziekenhuis uit. "De situatie is voor nu onder controle. Het zijn en blijven natuurlijk enorm intense tijden voor getroffen patiënten en hun naasten."

Het ziekenhuis realiseert zich dat de situatie van dag tot dag verandert. "We bekijken dus ook elke dag wat nodig is om die goede zorg te kunnen blijven bieden. Dit gebeurt niet vanzelf, dit vraagt een enorme inspanning van al onze medewerkers en om begrip en flexibiliteit van onze patiënten."

Voorbereid

In het Amphia liggen meerdere patiënten met het coronavirus en tientallen werknemers zitten met corona in thuisisolatie. Maar het ziekenhuis verwacht de komende tijd nog veel meer patiënten. "We zijn voorbereid", liet het ziekenhuis eerder weten. Zo is er inmiddels een extra afdeling ingericht waar patiënten met COVID-19 in afzondering kunnen worden opgenomen.

Met de verwachte toestroom van nieuwe patiënten is het de vraag of het ziekenhuis hier voldoende capaciteit voor heeft. "We hebben binnen Amphia de mogelijkheid om de capaciteit voor corona patiënten uit te breiden. Zowel voor mensen die beademing nodig hebben, maar ook voor mensen die dit niet nodig hebben maar wel in isolatie moeten liggen. Dit wordt per dag bekeken en opgeschaald waar nodig. Daarnaast is er via het ROAZ altijd al (dus regulier) het proces dat ziekenhuizen elkaar bijstaan als er ergens IC capaciteit in de knel is."