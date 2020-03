Sportschool Basic Fit sluit per direct deuren in heel Nederland

BREDA - Naar de sportschool om in beweging te blijven nu je thuis moet werken? Dat gaat helaas niet langer bij Basic Fit. De sportschool heeft besloten om alle clubs in Nederland vanaf vandaag tot nadere orde te sluiten.

In verband met het coronavirus roept de overheid op om sociale contacten te beperken. "Als marktleider in Europa vinden wij het onze verantwoordelijkheid om onze leden en onze medewerkers te beschermen", aldus Basic Fit op Facebook. "Om deze reden hebben wij besloten om onze Basic-Fit clubs in Nederland vanaf vandaag (zondag 15 maart 16.00 uur) tot nader orde te sluiten." Eerder werden er al maatregelen getroffen door bepaalde apparaten in de sportscholen te sluiten.

Basic Fit hoopt dat sporters begrip hebben voor deze noodgedwongen maatregel. Om te zorgen dat leden wel in beweging kunnen blijven, biedt de Basic-Fit App voldoende trainingsmogelijkheden voor thuis aan. "Daarnaast zullen we via onze socials allerlei workouts, tips en andere content met je delen die je thuis of buiten de club kan doen."

De sportschool kijkt naar een passende compensatie voor hun leden. "We zullen onze leden hier uiterlijk de eerste week van april verder over informeren."