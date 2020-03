Alle horeca sluit per direct: ongeloof op de Grote Markt is groot

BREDA - Ongeloof. Dat is het gevoel dat vanavond heerste op de Grote Markt van Breda. Bredanaars die net een hapje wilden gaan eten, werden weggestuurd. En terrassen werden om 18.00 uur massaal binnen gehaald door medewerkers die nog maar moeilijk konden geloven dat ze de komende drie weken niet hoeven te komen werken.

De aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus zorgde vanavond voor bizarre taferelen in de Bredase horeca. Want dat de scholen, sportclubs en horeca zouden moeten gaan sluiten, zagen veel mensen wel aankomen. Maar dat het kabinet om 17.30 uur bekend zou maken dat de horeca al om 18.00 uur overal gesloten moest zijn? Dat zag niemand aankomen.

Gehoor

De horecagelegenheden in Breda gaven direct gehoor aan de oproep van het kabinet. Veel keuze was er immers ook niet: horeca die toch openblijft kan op een flinke boete rekenen. Dus moesten hoofdgerechten met veel haast worden opgegeten, drankjes snel leeggedronken en de gasten zo snel mogelijk naar buiten. Dat was onder andere het geval bij Proeflokaal Bregje. Daar kwam de serveerster om 17.40 uur aan de gasten vertellen dat ze twee keuzes hadden: Hun hoofdgerecht meteen laten komen en voor 18.00 uur opeten, of het restaurant zonder te betalen meteen verlaten.

Op de Grote Markt werden op dat moment op veel plekken de terrassen al binnengehaald. De Vulling, Het Hart van Breda, SamSam, Zeezicht. Overal werden tafels, stoelen en heaters met grote haast binnen gehaald of vastgezet. Allen sluiten ze vanavond de deuren, om minimaal tot 6 april dicht te blijven.

Op Facebook steken veel Bredanaars de horeca-ondernemers een hart onder de riem. "Tja, het is niet anders... maar sterkte voor al die ondernemers en hun personeel!!", schrijft iemand. "Heel begrijpelijk en t enigste juiste maar krijg er toch wel n brok van in mn keel. Heel veel sterkte voor alle horeca ondernemers overal en met name in ons prachtige Breda", laat een ander weten.

Lees hier alles over de maatregelen rondom het coronavirus.