Lange rijen voor Bredase coffeeshops na bekendmaking coronamaatregelen

BREDA - De strenge nieuwe maatregelen die moeten helpen het coronavirus in te dammen kwamen voor veel mensen als een verrassing. Horeca, seksclubs, sauna's, sportclubs en coffeeshops moesten om 18.00 uur per direct de deuren sluiten. En dat zorgde voor lange rijen bij de Bredase coffeeshops.

De nieuwe maatregelen rondom het coronavirus kwamen voor velen als een verrassing. Want dat bijvoorbeeld de horeca dicht zou moeten, zagen veel mensen wel aankomen. Maar niet dat dat vanavond om 18.00 uur per direct moest gebeuren. En dat besluit geldt niet alleen voor horeca, maar ook voor onder andere coffeeshops. Reden voor veel Bredanaars om meteen naar de coffeeshop te haasten en gauw een voorraadje in te slaan. De coffeeshops gaan op zijn vroegst pas op 6 april weer open.

De maatregelen werden om 17.30 uur bekend gemaakt. Er is besloten dat alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland vanaf morgen hun deuren sluiten. Deze blijven nog tot zeker tot 6 april dicht. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen waarvan ouders in 'vitale' beroepen werken. Deze kinderen mogen naar de plek waar ze anders ook heen zouden gaan. Onder die vitale beroepen vallen onder andere de zorg, de media, openbaar vervoer, beroepen rondom de voedselketen en kinderopvang. De gehele lijst vind je hier.