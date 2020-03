Stilte op de Bredase scholen, afstandsleren moet oplossing bieden

BREDA - Het is een bizar tafereel: de stilte en rust rond de Bredase scholen op maandagochtend. Waar het normaal gesproken een af en aan is van leerlingen en studenten, blijft het vandaag leeg en stil. En dat blijft zo tot ten minste 6 april. Dat wil niet zeggen dat het onderwijs helemaal stilligt. Zo zet Curio in op afstandsleren.

Of je nou langs een basisschool, middelbare school of hogeschool rijdt. Bij allemaal is het leeg en stil. De enigen die je er nog ziet zijn enkele leerlingen die wat spullen uit kluisjes komen halen, en docenten die samenkomen om een oplossing voor de komende weken te bedenken. Wat dat de scholen dicht zijn, wil niet zeggen dat het onderwijs stil ligt.

Zo zet bijvoorbeeld Curio in op afstandsleren. Daarmee kunnen lessen en voorbereidingen op examens alsnog doorgaan. En deelname aan dat afstandsleren is verplicht. Medewerkers van Curio zijn volop bezig dat voor te bereiden, laat Curio weten. "Curio staat voor goed onderwijs. Dat kunnen we in deze uitzonderlijke situatie de komende weken het beste op deze manier organiseren. Door onderwijs op afstand aan te bieden is het ook mogelijk optimaal gebruik te maken van de inzet van docenten die door milde klachten thuis aan het werk zijn. Ook leerlingen en studenten die uit voorzorg zijn thuisgebleven kunnen op deze manier mee blijven doen aan het onderwijsprogramma", aldus Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Maatregelen

Gisterenavond maakte het kabinet bekend dat alle scholen, sportclubs en horeca verplicht de deuren moeten sluiten tot en met 6 april. Lees hier alles over de maatregelen.