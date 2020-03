Horeca levert massaal etenswaar in voor Amphia en voedselbank

BREDA - De inzamelingsactie van de Bredase horeca was vanmiddag een groot succes. Op initiatief van de Bredase afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland leverden Bredase horecaondernemers producten die ze de komende weken niet meer kunnen gebruiken in bij STRND. Vanuit daar zal het eten verdeeld worden over het Amphia en de Voedselbank.

De nieuwe maatregelen rondom het coronavirus zijn een flinke strop voor de Bredase ondernemers. Zij moesten gisteren om 18.00 uur de deuren sluiten en mogen minimaal tot 6 april niet meer open gaan. Maar in plaats van alleen maar de negatieve kant te zien, besloten de horecaondernemers om van deze vervelende situatie toch nog iets moois te maken. Zij doneren allemaal hun producten, die ze niet meer kunnen gebruiken omdat ze niet meer open mogen gaan, aan het Amphia Ziekenhuis en de voedselbank. Daar kan het eten namelijk goed gebruikt worden.

De inzamelingsactie werd vanmiddag gehouden bij STRND. Er waren zo'n 20 vrijwilligers op de been om te helpen en zo'n 30 ondernemers kwamen langs om eten te brengen. De actie leverde zo'n 200 kilo etenswaar en 500 rollen toiletpapier op.