Breda telt 86 bevestigde coronapatiënten: teller in Brabant stijgt naar 554 besmettingen

BREDA - Het aantal bevestigde coronapatiënten in Breda is gestegen naar 86. Gisteren stond de teller nog op 71. In heel Noord-Brabant gaat het nu om 554 besmettingen, en landelijk om 1413.

Sinds de laatste update van het RIVM van zondag zijn 278 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 1413. Daarvan zijn 108 nieuwe positief geteste personen afkomstig uit Noord Brabant, en 15 uit Breda.

Sinds gisteren zijn 4 patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 24 mensen gestorven aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79 jaar (jongste 59- oudste 94). In totaal zijn 205 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Maatregelen

De 278 nieuwe besmettingen betekenen een flinke stijging van het aantal coronapatiënten. De nieuwe maatregelen van het kabinet moeten de verdere verspreiding van het virus indammen. De cijfers vna het RIVM zijn naar alle waarschijnlijkheid niet volledig. Mensen die enkel milde klachten hebben, worden namelijk niet meer getest. Zij moeten thuis in quarantaine tot de symptomen over zijn. Het is bij hen niet nodig om een test uit te voeren. Onder risicogroepen wordt juist meer getest.