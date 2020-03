Burgemeester Depla pleit voor afhaalfunctie bij coffeeshops

BREDA - Er moet een afhaalfunctie komen bij coffeeshops. Daarvoor pleit burgemeester Paul Depla bij het veiligheidsberaad. Doordat de coffeeshops de deuren hebben moeten sluiten, zal straathandel waarschijnlijk enorm toenemen. En dat is niet wenselijk.

Vandaag pleit burgemeester Depla bij het veiligheidsberaad mede namens de burgemeesters van Etten-Leur en Tilburg voor afhaalfuncties bij coffeeshops. Dat schrijft Binnenlandsbestuur. De nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bieden de illegale markt de kans om ineens weer massaal nieuwe klanten te werven. Want naast de horeca en sportscholen moesten ook de coffeeshops zondag om 18.00 uur de deuren sluiten. Dat zorgde in Breda voor lange rijen voor de coffeeshops; Bredanaars gingen massaal nog snel een voorraad wiet inslaan. Maar terwijl Bredanaars die graag een drankje doen nog 'gewoon' naar de supermarkt kunnen voor hun alcohol komende weken, kunnen wietgebruikers nergens meer terecht. En dat zal de illegale straathandel waarschijnlijk sterk doen toenemen.

Om de straathandel tegen te gaan pleit Depla voor een loketfunctie. Coffeeshops zouden dan op bepaalde momenten alsnog wiet kunnen verkopen. De belangrijkste reden voor Depla om te pleiten voor die afhaalfunctie is vanwege de lange termijn gevolgen. Bredanaars die hun wiet straks via de illegale straathandel in plaats van de legale coffeeshops kopen, zullen mogelijk niet meer snel terug overstappen naar de coffeeshops wanneer deze weer open gaan.