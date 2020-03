Bredase studentenvereniging biedt hulp aan: 'Van boodschappen doen tot de hond uitlaten'

BREDA - De Bredase studentenvereniging Maximus gaat de handen uit de mouwen steken om Bredanaars in nood te helpen. Door de strenge maatregelen rondom het coronavirus hoeven de studenten niet naar de hogeschool en kunnen ze ook niet naar hun sociëteit. En die extra vrije tijd willen ze graag nuttig besteden. "Bijvoorbeeld door iemands hond uit te laten of de boodschappen te doen van iemand die kwetsbaar is en niet naar buiten kan", legt de vereniging uit.

Het idee is ontstaan vanuit één lid van de vereniging, en daarna ging het balletje al snel rollen. Want veel leden van de vereniging zitten nu noodgedwongen thuis en dat gaat vervelen. Want nu studenten te horen hebben gekregen dat zij de komende weken geen school meer hebben, wordt er verwacht dat er steeds meer vrije tijd is. "Normaal zoeken we elkaar op in onze sociëteit aan de Havermarkt, maar dat kan door de nieuwe regeling ook niet meer en is ook niet echt meer verantwoord", legt Chantal uit. En die extra vrije tijd willen de studenten graag nuttig besteden.

Hoe het werkt

Op de eerste plaats kunnen leden van de vereniging er zelf voor kiezen om mee te doen. Afhankelijk van hun eigen gezondheid en tijd kunnen ze zelf inschatten wat de mogelijkheden zijn. De persoon die graag hulp wilt kan een vraag stellen via een speciaal ingerichte pagina op de website: svmaximus.nl/studentenhelpen. Deze vraag wordt bekeken door de organisatie en de student die op dat moment kan helpen neem contact op met de aangemelde persoon. Alles gaat op vrijwillige basis en is bedoeld om mensen in de omgeving te helpen bij laagdrempelige klusjes. Gezondheid en veiligheid staat voorop en wordt nauw gemonitord met de organisatie.

De vereniging doet dan ook een enthousiaste oproep: "Heb je een buurman, kennis, vriend(in) in Breda die hulp kan gebruiken? Of heb je zelf een vraag? Laat het ons dan weten via svmaximus.nl/studentenhelpen."

Normaal gesproken feesten de studenten samen veel. Maar nu moeten ze thuis blijven.