Zonnig lenteweer in Breda, maar de Grote Markt blijft leeg

BREDA - Het is een bizar gezicht. De Grote Markt op een zonnige dag in maart, zonder terrassen en zonder Bredanaars. Toch is het de realiteit, en gaat het ook komende weken zo blijven. En dat terwijl er mooi lenteweer aan blijft komen, stelt weerman Jaco van Wezel van Weeronline.

De temperaturen zijn hoog deze dagen en het weerbeeld is lenteachtig. In Breda is het vandaag zo'n 13 graden. In de wind voelt het een stuk kouder, maar wie uit de wind gaat zitten en in de zon blijft, kan genieten van een echt lentegevoel. En dat blijft ook de komende paar dagen nog zo.

Precies als de astronomische lente aanstaande vrijdag begint, breekt een koudere periode aan. Wel zijn de neerslagkansen klein en schijnt de zon flink. Uit de wind en in de zon is het dan nog steeds prima toeven in de tuin, maar in de wind en schaduw is het fris, aldus Weeronline.

Horeca

Voor de horeca breekt een moeilijke periode aan. Waar de start van de lente normaal gesproken ook de start van de drukte op de terrassen is, blijft het de komende weken leeg. De horecagelegenheden mogen hun deuren niet openen. Wel werd gisteren bekend dat afhalen en bezorgen wél legaal blijft. Veel horecaondernemers zijn daarom bezig met het ontwikkelen van afhaalmenu's en bezorgdiensten.