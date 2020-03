Medewerkers van gemeente Breda gaan aan de slag in het Amphia ziekenhuis

BREDA - Het Amphia heeft er weer een flink aantal tijdelijke collega's bij. Vanaf morgen start een groep medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente Breda als vrijwilliger in het Amphia ziekenhuis.

In het Amphia ziekenhuis kunnen ze wel wat helpende handen gebruiken. En dat terwijl er bij de gemeente Breda juist mensen hun handen vrij hebben. Want doordat er minder mensen in de gebouwen van de gemeente aanwezig zijn, zijn er ook minder facilitaire medewerkers nodig. Afgelopen weekend liet burgemeester Depla al weten dat er bekeken werd of het mogelijk was om die overcapaciteit van van facilitaire medewerkers in te zetten in het ziekenhuis. En vandaag maakt het Amphia ziekenhuis bekend dat er daadwerkelijk een groep gemeentemedewerkers komt helpen in het Amphia.

De medewerkers van de gemeente die aan de slag gaan in het Amphia doen dit op vrijwillige basis. Zij willen graag het ziekenhuis ondersteunen in de drukke periode. Ze gaan onder andere aan de slag bij de afdeling logistiek en gastontvangst.

Amphia

In het Amphia worden momenteel 23 mensen met een COVID-19 besmetting verzorgd. Daarvan liggen er 12 op de intensive care. COVID-19 patiënten worden op speciaal daartoe ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd (de zogenaamde cohort-afdelingen). Patiënten die intensieve zorg nodig hebben worden op de intensive care verzorgd. De intensive care van Amphia heeft een totale capaciteit van 30 bedden. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 6 mensen overleden aan de gevolgen van het virus