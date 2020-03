Arriva past dienstregeling aan, vanaf donderdag veel minder bussen

BREDA - Vanaf donderdag 19 maart rijdt Arriva volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven, zodat daar waar het nodig is de bussen rijden.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met 'lucht' rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden, laat Arriva weten. De aangepaste dienstregeling is vergelijkbaar met de dienstregeling zoals deze tijdens de vakantieperiodes geldig is. "Met deze dienstregeling bieden we reizigers toch een betrouwbare dienstregeling gedurende de hele dag én op alle dagen van de week."

Er rijden onder andere vandaf donderdag geen Nightliners in Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch (lijnen 847 t/m 855) en ook de lijnen 8 en 9 rijden in Breda niet. Alle informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op arriva.nl/corona. Check voor je reis altijd de reisplanner, raad Arriva de reizigers aan.

Achterin instappen

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart.