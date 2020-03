Ook NS past dienstregeling aan: vanaf zaterdag veel minder treinen

BREDA - De NS past net zoals Arriva haar dienstregeling aan. Vanwege het coronavirus is het aantal reizigers nog maar een fractie van wat dit normaal is. En tegelijkertijd hebben de NS en Arriva te maken met veel ziekmeldingen bij het personeel. Om te zorgen dat de mensen die in cruciale beroepsgroepen werken ook de komende weken kunnen bouwen op een betrouwbare treindienst, kiest de NS daarom voor een aangepaste dienstregeling. Bij Arriva zal donderdag de vakantiedienstregeling in gaan.

"We rijden vanaf zaterdag in heel Nederland op alle stations twee keer per uur in beide richtingen een trein", legt de NS uit. "Zo kunnen dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan. Het zal zo zijn dat ook de komende dagen niet alle treinen volgens de normale dienstregeling rijden. Wij raden iedereen daarom aan om goed voorbereid op pad te gaan en kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen."



"De huidige situatie vraagt veel van ons allemaal", laat Roger van Boxtel, president-directeur van NS, weten. "We willen ook zuinig zijn op alle NS-collega's, want we vragen veel van hen. Zeker nu we weten dat dit virus langere tijd in ons land aanwezig is, moeten we alle zeilen bij zetten om te zorgen dat dokters, hulpverleners en mensen die echt moeten reizen de trein kunnen pakken. Op deze manier houden we Nederland veilig en verantwoord in beweging."

Aantal reizigers drastisch gedaald

Door overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het aantal treinreizigers de afgelopen dagen drastisch gedaald tot 15% ten opzichte van een normale werkdag. NS en ProRail kiezen voor een dienstregeling waarbij we uitgaan van 35% van de zitplaatsen ten opzichte van normaal. De verwachting is dat dit voldoende is om reizigers op voldoende afstand van elkaar naar hun bestemming te blijven brengen.

"We hebben te maken met een zeer uitzonderlijke situatie waardoor het mogelijk niet altijd lukt om de service te bieden die u gewend bent. We vragen hiervoor uw begrip. Ga daarom goed voorbereid op reis. Check altijd kort voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app."

Hoe ziet deze speciale dienstregeling eruit?

- Vanaf ieder station in Nederland rijden, in alle richtingen, twee treinen per uur;

- Alleen vanaf stations waar nu één keer per uur, per richting, een trein vertrekt, blijft dit zo;

- Op enkele belangrijke noord-zuid en oost-west-verbindingen rijden Intercity's in beide richtingen: Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven, Enschede-Utrecht;

- Op andere trajecten rijden Sprinters, die op elk tussengelegen station stoppen;

- De Intercity Direct, Intercity Den Haag-Eindhoven en nachttreinen rijden niet;

- Ook de internationale treinen rijden volgens een sterk aangepaste dienstregeling. Dit is ook afhankelijk van het beleid in het buitenland en de beschikbare capaciteit.