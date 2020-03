Plantenkweker geeft 17.500 planten gratis weg: 'Weggooien is zonde, zo maken we er nog iets positiefs van"

RIJSBERGEN/BREDA - Normaal gesproken zijn dit drukke tijden voor Perry Pijnen van plantenkwekerij de Plantage. Want wanneer de zon gaat schijnen, gaan mensen massaal aan de slag in de tuin. Maar dit voorjaar is alles anders. Bezoekers blijven weg bij de kwekerij. En daardoor blijft Pijnen met 17500 voorjaarsbloeiers zitten. Die geeft hij vanaf morgen in samenwerking met BredaVandaag gratis weg. "We hadden twee keuzes: alles weggooien, of het weggeven en mensen blij maken. Dan kiezen we die laatste."

Wie van plan was om de tuin nog even aan te pakken, moet vooral even langskomen bij Plantenkwekerij De Plantage in Rijsbergen. Vanaf donderdag 19 maart geeft de kwekerij in samenwerking met BredaVandaag aan alle bezoekers gratis 30 voorjaarsbloeiers cadeau.

Dat deze actie niet zomaar plaatsvindt moge duidelijk zijn. Het coronavirus heeft ook zo zijn invloed op de kwekerijwereld. "Door het verminderde aantal bezoekers loopt de verkoop terug", vertelt Perry Pijnen namens Plantenkwekerij De Plantage. "Daarnaast laten de handel en de veilingen het afweten. De export ligt zo goed als stil. Bij de veiling in Aalsmeer wordt het gros van de planten momenteel zelfs doorgedraaid. Als je veilingkosten en transportkosten gaat rekenen, moet er geld bij."

"Bovendien zitten we momenteel met een teeltwisseling", legt Pijnen uit. "Alles bij elkaar kun je dan twee dingen doen: alles weggooien of de mensen blij maken. Wij hebben binnen de huidige situatie gekozen voor een positieve oplossing en geven onze voorjaarsbloeiers nu weg. Laten we er in deze sombere dagen een fleurig weekend van maken".

De voorjaarsbloeiers die worden weggegeven zijn violen, vergeet-me-nietjes, madeliefjes en primula's. Per klant geldt een maximum van dertig plantjes. De actie duurt van donderdag tot en met zondag zo lang de voorraad strekt. Plantenkwekerij De Plantage aan de Antwerpseweg 91 in Rijsbergen is geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Richtlijnen

Plantenkwekerij de Plantage houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er maximaal 25 mensen tegelijkertijd bij de kassa mogen zijn. Klanten moeten gepaste afstand van elkaar houden. De kwekerij zal tijdens de actie deze richtlijnen nauwlettend blijven volgen. De gezondheid van de medewerkers en de klanten staat voorop.