Helft van de bedden op intensive care Amphia gevuld met coronapatiënten

BREDA - Bij het Amphia ziekenhuis in Breda is inmiddels de helft van de bedden op de intensive care gevuld met coronapatiënten. Het gaat om 15 gevallen. In totaal worden er in het Amphia 34 mensen met een COVID-19 besmetting verzorgd.

De situatie op de intensive Care van het Amphia ziekenhuis verandert dagelijks. Waar er gisteren nog 12 coronapatiënten op de intensive care lagen, zijn dat er vandaag 15. Daarmee is de helft van de bedden gevuld met patiënten die besmet zijn met het virus. In totaal heeft het Amphia 30 bedden op de intensive care.

In totaal worden er in het ziekenhuis 34 besmette personen behandeld. COVID-19 patiënten worden op speciaal daartoe ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd (de zogenaamde cohort-afdelingen). Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 7 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Afspraken

Het Amphia heeft alle niet-urgentie afspraken bij de poliklinieken en operaties uitgesteld. Spoedoperaties en operaties die niet uitgesteld kunnen worden gaan wel door. Personen wiens operatie niet door gaat, worden hierover telefonisch op de hoogte gesteld.

Voor het Amphia ziekenhuis is het een drukke tijd. Sinds vandaag heeft het ziekenhuis versterking gekregen van vrijwilligers die bij de gemeente Breda werken, maar hier niet meer nodig zijn.