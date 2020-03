Coronamaatregelen zorgen voor drukte bij de milieustraat

BREDA - Wie dacht even snel zijn/haar vuil naar de milieustraat te brengen komt bedrogen uit. "Veel mensen lijken van de nood een deugd te maken en zijn begonnen met de voorjaarsschoonmaak. En dat zorgt voor grote drukte."

De gemeente laat weten dat het de laatste dagen erg druk is bij de milieustraat. Doordat veel mensen noodgedwongen thuis zitten, zijn veel van hen begonnen met een grote schoonmaak. "Dit levert extra afval op en dat merken we", laat de gemeente weten. Hierdoor kunnen er langere wachtrijen bij het milieustation zijn. "Uiterlijk volgen we hier de RIVM richtlijnen en de maatregelen van de overheid", benadrukt de gemeente. Wie een afspraak wil maken om afval thuis op te laten halen, moet waarschijnlijk langer wachten dan normaal.

"Ook zien we meer aanbod van afval bij de restcontainers", aldus de gemeente. "We doen ons best om de containers zo snel mogelijk te legen." Toch kan het zijn dat je container vol raakt. "Dan vragen we je om een andere container in jouw buurt te gebruiken of het afval mee terug te nemen naar huis en het de volgende dag nog een keertje te proberen. We houden onze mooie stad graag schoon en veilig."