Steeds meer winkels sluiten de deuren, ook Bastiaansen Modestad blijft dicht

BAVEL/BREDA - Het is een beslissing die Geert en Henneke Bastiaansen met pijn in het hart hebben genomen. Bastiaansen Modestad sluit de deuren helemaal. Nadat eerst het fashion café 't Stadshart al dicht bleef, gaat nu de gehele winkel dicht. En Bastiaansen Modestad is niet de enige.

Wie door de straten van Breda loopt, ziet meteen dat niet alle winkels meer open zijn. Ook al mogen winkels open blijven, enkele zaken kiezen er toch al voor om te sluiten. Bijvoorbeeld omdat het personeel ziek is. Of omdat het financieel te kostbaar is om de deuren te openen voor zo weinig klanten.

Ook grote ketens kiezen ervoor dicht te gaan. Ikea liet gisteren weten alle filialen in Nederland te sluiten. En ook op alle plaatsen waar de Bijenkorf nog gevestigd is, gaan de warenhuizen dicht.

Bastiaansen

In Bavel maakte Bastiaansen Modestad zojuist bekend dicht te gaan. Een keuze die met pijn in het hart is genomen, vertellen Geert en Henneke in een video. Zij willen op die manier in deze crisistijd waarbij sociaal contact voorkomen moet worden hun verantwoordelijkheid nemen. De ondernemers gaan proberen hun klanten nog wel online het assortiment aan te bieden. "Voor jullie willen we wel op andere manieren beschikbaar blijven. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om de collecties bijvoorbeeld online aan te bieden. We zijn achter de schermen hard aan het werk om dit mogelijk te maken. We houden jullie op de hoogte!"