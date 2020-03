Voor het eerst meer dan honderd bevestigde coronabesmettingen in Breda

BREDA - Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Breda opgelopen tot 105. Ook zijn er in Nederland opnieuw 15 mensen overleden aan het virus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Sinds gisteren zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. Onder hen zijn 485 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.



15 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 58 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 759 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (265) en Zuid Holland (241).

De toename van het aantal besmettingen is niet verwonderlijk. De strenge coronamaatregelen die zondag zijn ingevoerd, hebben niet onmiddellijk effect hebben op het aantal besmettingen. Het doel van de aanpak in Nederland is om het aantal besmettingen te spreiden over een langere periode, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten krijgen. Op deze manier wordt immuniteit opgebouwd. Belangrijk effect is dat er zo geen piek komt in het aantal besmettingen en de ziekenhuizen niet overbelast raken.