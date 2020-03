Brabantse Odile komt met corona-actie: 'Stuur een kaartje naar je buur!'

BREDA - De Brabantse Odile probeert toch iets positiefs uit deze moeilijke tijd te halen. Ze startte een intitiatief om buren een hart onder de riem te steken. "Nu de gevolgen van het coronavirus ons allen treffen, is het extra fijn om op iemand te kunnen rekenen."

In tijden van nood is hulp meer dan welkom, dacht de Brabantse Odile. Daarom begon zij de actie 'Beste buur'. "Het is tijd om de handen ineen te slaan, jezelf af en toe op zij te zetten en iemand een helpende hand te reiken", vertelt de initiatiefneemster. "Dit kun je doen door bijvoorbeeld een paar boodschapjes te halen voor je buurvrouw die niet meer naar buiten mag of door medicijnen op te halen voor die vriendelijke man van nummer 23."

Daarom bedacht de Brabantse de actie 'Beste buur'. Wil jij in deze moeilijke tijd ook iets goeds doen? "Dan kun je via de website een kaartje uitprinten, invullen en uitdelen in je buurt!" Via het briefje kun je je buur laten weten dat je iets voor hem/haar wil doen.