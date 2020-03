Opnieuw tien besmettingen in Breda: totaal 870 positieve tests in Brabant

BREDA - Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Breda opgelopen tot 115. Ook zijn er in Nederland opnieuw 17 mensen overleden aan het virus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Sinds gisteren zijn 406 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2460. Onder hen zijn 594 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest

18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 76 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 489 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 870 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid Holland (312). Limburg (301).



Amphia

In het Amphia ziekenhuis in Breda worden momenteel 35 coronapatiënten verzorgd, waarvan 13 op de intensive care. Donderdagmiddag worden vijf van deze patiënten verplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant. Dit op ruimte op de IC-afdeling te maken voor de verwachte nieuwe toestroom. In de afgelopen 24 uur is er 1 patiënt met COVID-19 ontslagen uit het Amphia. Vanaf het begin van het uitbreken van corona zijn er in Amphia totaal acht mensen overleden aan de gevolgen van dit virus.

COVID-19 patiënten worden op speciaal daartoe ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd (de zogenaamde cohort-afdelingen). Patiënten die intensieve zorg nodig hebben worden op de intensive care verzorgd. De intensive care van Amphia heeft een totale capaciteit van 30 bedden.