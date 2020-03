Bredase Jeanne verrast met cheque van 10.000 euro

BREDA – Een grote verrassing voor Jeanne uit Breda. Zij heeft in de februaritrekking van de VriendenLoterij 10.000 euro gewonnen. Jan Versteegh, ambassadeur van de VriendenLoterij, verraste Jeanne vorige week maandag met de cheque.



Jeanne weet al wat zij met de prijs gaat doen: "Het is vooral voor de kleinkinderen. Eén van de kleinkinderen heeft net zijn rijbewijs gehaald, dus hij wilt graag een autootje!"



Ambassadeurs VriendenLoterij blijven even thuis

Afgelopen week reikte Jan Versteegh de cheque nog aan de deur uit. Vanaf deze week slaat de loterij die feestelijke uitreikingen voorlopig over vanwege de voorschriften rond het coronavirus. Winnaars worden telefonisch of per brief op de hoogte gesteld van het goede nieuws.



Over de VriendenLoterij?

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.?