Steeds meer grote ketens sluiten deuren, vanaf vanmiddag ook H&M dicht

BREDA - Kledingketen Hennes & Mauritz sluit vanaf donderdagmiddag de deuren van alle filialen. Dat meldt NU.nl. Dit doen zij om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Steeds meer grote ketens kiezen ervoor om hun deuren tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus. Zo bracht eerder deze week IKEA al naar buiten voorlopig niet meer open te gaan. H&M sluit vanaf vanmiddag 17.00 uur alle deuren.

"H&M heeft in Nederland de afgelopen dagen de situatie gemonitord en geëvalueerd, de adviezen van het RIVM steeds opgevolgd en verschillende maatregelen genomen in de winkels", stelt de winkel in een verklaring. "We kiezen er in deze ongekende en steeds veranderende situatie toch voor om onze deuren van onze fysieke winkels te sluiten."

De winkelketen blijft wel bereikbaar via internet. Klanten kunnen gewoon artikelen blijven bestellen. H&M zal tijdens de coronacrisis geen verzendkosten rekenen en heeft de ruil- en retourtermijn voor aankopen flink verlengd.