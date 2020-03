Steeds meer Bredase verpleeghuizen sluiten deuren voor bezoek

BREDA - Steeds meer Bredase verpleeghuizen sluiten hun deuren. Door de coronacrisis is er voorlopig geen bezoek meer toegestaan. Op deze manier proberen te instellingen hun kwetsbare bewoners te beschermen.

Zo sluit ook Thebe Aeneas per direct de deuren. "Op dinsdag 17 maart is het advies gegeven om alle zorg- en verpleeghuizen preventief te sluiten voor bezoek om bewoners te beschermen tegen het virus. Helaas zijn we binnen Thebe ook genoodzaakt dit advies te volgen", laat de instelling via Facebook weten. Steeds meer Bredase verpleeghuizen volgen dit advies op. "Er is in dit advies gelukkig ook ruimte voor nuance. Zo kunnen er uitzonderingen worden gemaakt voor cliënten in de palliatief terminale fase en andere bijzondere situaties. Als Thebe willen we dan ook goed kijken naar de situatie per locatie en per cliënt en daar waar écht nodig maatwerkafspraken maken."

Bewoners van verpleeghuizen behoren tot de zogeheten 'hoogrisico groepen'. Het coronavirus is levensbedreigend voor hen. Er zijn vooralsnog geen landelijke afspraken gemaakt over het sluiten van verpleeghuizen.