Depla spreekt Bredanaars toe: 'Blijf in woord en daad sterk verbonden met elkaar'

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft woensdagavond alle inwoners van Breda toegesproken. In een Facebookbericht vraagt hij alle Bredanaars goed voor elkaar te zorgen. "Breda kijkt naar elkaar om. Dat heb ik al vijf jaar als burgemeester van de stad mogen ervaren."

De coronacrisis raakt ons allemaal. Reden voor burgemeester Depla om de inwoners van Breda toe te spreken. "De voor Breda zo typerende saamhorigheid hebben we nu hard nodig", laat hij weten. In zijn speech geeft de burgemeester aan trots te zijn op initiatieven die ontstaan. Hierbij haalt hij onder andere de actie van NAC aan.

Lees hier de volledig speech:

Breda kijkt naar elkaar om. Dat heb ik al 5 jaar als burgemeester van Breda mogen ervaren. De voor Breda zo typerende saamhorigheid hebben we nu hard nodig. En die is er ook! Natuurlijk in de zorg. Waar mensen alles uit de kast halen om met elkaar de zorg te kunnen leveren voor de patiënten die zijn getroffen door het Corona-virus. Van GGD, huisartsen tot al die mensen in het Amphia.

Hun inzet is goud waard. Hoe bewonderenswaardig dat is, kan ik niet vaak genoeg herhalen. Daarom verdienen zij steun en respect van ons allemaal. Het applaus dat op vele plekken georganiseerd wordt, spandoeken van onze NAC-supporters bij het Amphia én het rode hart dat sinds dinsdag op ons provinciehuis te zien is, zijn daar prachtige voorbeelden van. Voorbeelden die me raken en trots maken.

Wat me ook trots maakt zijn de vele hartverwarmende initiatieven die spontaan op gang komen. Om het virus te bestrijden is ons leven van alledag veranderd. We gaan niet meer uit. We beperken de sociale contacten. We hebben dus allemaal een flinke stap terug moeten zetten.

Tegelijkertijd zie ik vele Bredanaars juist een stap extra zetten voor een ander. De ander die het nog moeilijker heeft. Die het nog meer voor de kiezen krijgt. Vele Bredanaars komen in actie om elkaar door deze moeilijke tijd heen te helpen. Fysiek moeten we afstand houden, maar mentaal zijn we dichterbij elkaar dan ooit.

Want moeilijke tijden zijn het. Daar liet ook minister-president Rutte geen misverstand over bestaan in zijn toespraak. Hoe noodzakelijk ook, het besluit dat de horeca zijn deuren – vrijwel per direct - moest sluiten, is natuurlijk keihard aangekomen bij onze lokale ondernemers die met hart en ziel een koffiezaak, restaurant, cafetaria, sportclub of café runnen. Zij merken dan ook direct de maatschappelijke en economische gevolgen van deze maatregel. Maar ook voor de lokale bloemenzaak, kledingboetiek, fietsenwinkel of het reisbureau, zijn de lege straten een harde dobber.

Maar, Breda zou Breda niet zijn wanneer ondernemers niet creatief met deze situatie zouden omgaan. Ik zie dan ook – nu al – van alles voorbijkomen: afhaalloketten voor ijs, vijfgangenmenu's van restaurants om te bezorgen, online kledingadvies, digitale sportlessen en winacties van ondernemers. Breda zit niet bij de pakken neer. Want we hebben in Breda niet alleen oog voor elkaar. We zijn ook creatief, en tonen veerkracht!

Het kabinet en ook de gemeente kijkt, hoe we mensen die door de Corona-crisis zijn getroffen een steuntje in de rug kunnen geven. Maar om onze lokale ondernemers te steunen, doe ik ook een beroep op alle andere Bredanaars. Beloon de creatieve ideeën van onze ondernemers. Bestel en koop bij hen die nieuwe broek, die kop koffie to go en ervaar het thuis nuttigen van een heerlijke lokale vijfgangenmaaltijd. Zo kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen en onze lokale ondernemers een hart onder de riem steken. En, wanneer we het coronavirus onder controle hebben, kunnen we dat gewoon blijven doen.

Beste Bredanaars. Zorg voor elkaar. Hou fysiek wat afstand. Maar blijf in woord en daad sterk verbonden met elkaar.