Amphia verhuist uit voorzorg vijf IC-patiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant

BREDA - Amphia verhuist vandaag vijf coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant. Dit doen zij uit voorzorg. "We verwachten een grotere toestroom van COVID-19-patiënten."

Amphia houdt de ontwikkelingen van COVID-19 nauwlettend in de gaten. "We verwachten een grotere toestroom van COVID-19-patiënten." Daarom probeert het ziekenhuis alvast zoveel mogelijk ruimte vrij te maken op de IC-afdeling. Vandaag worden de eerste vijf patiënten van de intensive care overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in Nederland. "Dit gaat om patiënten die vervoerbaar zijn."

Er is landelijk nauw contact tussen ziekenhuizen over de capaciteit voor de opvang van COVID-19-patiënten. Amphia zorgt voor afstemming en protocollen met de ontvangende ziekenhuizen.

Er is nog steeds ruimte op onze IC-afdeling. De verplaatsing van vijf patiënten is uit voorzorg.