Bredase schipper moet drie jaar de cel in na vondst drugsboot

BREDA - De Bredase schipper die vorig jaar mei werden opgepakt in verband met de vondst van de enorme drugsboot moet drie jaar de gevangenis in. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank bevestigd. De drie Mexicanen moeten vier jaar de cel in.

De politie stuitte in mei 2019 tijdens een controle in de haven van Moerdijk op het drugslab op de boot. Het ging om een lab van zeker 80 meter lang. In de boot zat zowel een drugslaboratorium als een grote voorraad chemicaliën. Ter plaatse werden drie Mexicanen (onder wie twee broers) en een Bredase schipper (65) aangehouden.

Productie

Uit onderzoek bleek dat de Mexicanen bezig waren met de productie van crystal meth. Op de zitting in februari benadrukte de officier van justitie het vernietigende karakter van deze drug: de meest verslavende synthetische drug ter wereld.

Lager

De gevangenisstraffen vallen iets lager uit dan de eis van het OM in februari. Die wilde de Mexicanen en de Bredase schipper vijf en vier jaar achter de tralies.