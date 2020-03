Negende coronapatiënt overleden in het Amphia Ziekenhuis

BREDA - Er is opnieuw een coronapatiënt overleden in het Amphia ziekenhuis. In totaal kwamen er al negen mensen die besmet waren met het virus om het leven in het Bredase ziekenhuis.

In het Amphia ziekenhuis worden momenteel 40 mensen met een COVID-19 besmetting verzorgd. Dat laat het ziekenhuis vrijdagochtend weten. Dertien van hen liggen op de Intensive Care.

Er zijn donderdag twee besmette patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Zij mogen thuis in isolatie en hoeven niet langer in het ziekenhuis verzorgd te worden. Ook werden er gisteren 5 besmette patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden van ons land. Dat doet het Amphia uit voorzorg. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaf woensdag aan dat de druk op de intensive cares vooral in Brabant erg groot is. Dat terwijl er in het noorden van Nederland amper coronapatiënten op de intensive care liggen. Door patiënten nu al te verplaatsen naar andere ziekenhuizen, is het Amphia voorbereid op de komst van nieuwe ernstig zieke coronapatiënten. Want het Amphia verwacht komende dagen een grotere toestroom van COVID-19-patiënten.

Het Bredase ziekenhuis heeft op de intensive care in totaal ruimte voor 30 patiënten. Andere COVID-19 patiënten worden in het Amphia op speciaal daartoe ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd (de zogenaamde cohort-afdelingen).