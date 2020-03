Koning Máxima belt met het Amphia: 'Mijn man en ik leven ontzettend mee'

BREDA - Koningin Máxima heeft vanochtend gebeld met Amphia. Zij heeft gesproken met Olof Suttorp (voorzitter Raad van Bestuur) in bijzijn van Remco Djamin (voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia). In het gesprek sprak ze haar waardering uit voor het zorgpersoneel. "Mijn man en ik leven ontzettend mee in deze moeilijke situatie", aldus de koningin.

Koningin Máxima nam zelf persoonlijk contact op om de medewerkers, medisch specialisten, patiënten en hun familie een hart onder de riem te steken. Olof Suttorp en Remco Djamin delen graag de warme boodschap van de Koningin.



"Koningin Máxima leeft met ons mee, met onze medewerkers, patiënten en hun familie", laten zij weten. "Zij heeft enorm veel waardering voor de inzet van iedereen die de zorg mogelijk maakt. Het zijn bijzondere tijden waarin alle medewerkers van de Brabantse ziekenhuizen een belangrijke rol te vervullen hebben. Van verpleegkundigen en medisch specialisten tot mensen in de logistiek, housekeeping, vrijwilligers en alle andere ondersteunde afdelingen."



De koningin sprak met Suttorp en Djamin over het ziektebeeld bij patiënten, het verloop van de ziekte en over welke impact dit heeft op alle betrokkenen. "De Koningin is tot in detail op de hoogte van de situatie in Brabant, zo bleek in het telefoongesprek. De Koningin ziet dat Amphia medewerkers, zo ook de andere Brabantse ziekenhuizen, zich al weken inzetten en zich goed hebben voorbereid op deze situatie en wat ons mogelijk nog te wachten staat."



Het was een gesprek vol steun en warmte, waarin de Koningin haar grote dank en respect uitsprak met diepe waardering in deze ongekende tijden, laat het Amphia weten. "Mijn man en ik leven ontzettend mee in deze moeilijke situatie", zo gaf Koningin Máxima tot slot aan.