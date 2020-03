Coronamaatregelen leiden tot schrijnende situaties voor Bredase daklozen

BREDA - Er moet meer aandacht komen voor de schrijnende situatie van daklozen in Breda. Dat stelt directeur van stichting de Herberg Hanneke van Herwijnen. Want nu opvanglocaties gesloten zijn en de straten uitgestorven, is de situatie voor daklozen lastiger dan ooit.

Stichting de Herberg zet zich in voor daklozen in Breda en omgeving. Dat doet de stichting onder andere via de opvang en via de maaltijdvoorziening. Maar die hebben zij vanwege de strenge coronamaatregelen moeten sluiten. Alle energie wordt nu gestoken in de soepbus, die als afhaalpunt de daklozen nog wél kan helpen. "Gisteren gingen we weer op pad. En wat we dan zien zijn echt schrijnende situaties. Ik krijg daar de tranen van in mijn ogen", vertelt Van Herwijnen. "Veel van hun zijn ten einde raad. Nergens kunnen ze terecht voor een kopje koffie of een maaltijd. Sommigen moesten huilen, waren moe en hadden echt honger."

Soepbus

De Herberg helpt de daklozen door met de soepbus tasjes uit te delen. Daarin zit onder andere een lunchpakket, zeep, zakdoekjes en dekens. Gisteren werden op die manier 19 daklozen in het centrum van Breda geholpen. Ook kunnen mensen er gratis gebruik maken van de straat-telefoon om hun familie, kennissen, zorg- instellingen te bellen. Maar Van Herwijnen hoopt vooral dat er snel concrete oplossingen komen voor de daklozen. "We gaan op zeer korte termijn in overleg met de gemeente om tot een oplossing te komen. Want het wordt 's nachts weer kouder, en deze mensen verdienen passende opvang die voldoet aan de regels van het RIVM. Ik ben heel blij dat de gemeente met ons mee wil denken over deze oplossing."

Wie een steentje bij wil dragen aan de situatie van de Bredase daklozen, kan dat op verschillende manieren doen. Zo kun je als vrijwilliger meehelpen met de soepbus. Contact opnemen kan via info@stichtingdeherberg.nl. Ook is de stichting erg blij met donaties om alle tasjes voor daklozen te kunnen vullen. Want vooral als deze situatie nog weken gaat duren, lopen de kosten voor de vrijwillige stichting flink op. Doneren kan via door een bijdrage over te maken op het volgende bankrekeningnummer NL89INGB0009314007.

Je vindt de soepbus op de volgende momenten in de Willemstraat in Breda:

Dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 uur

Donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur

Zaterdag van 09.00 uur tot 11.00 uur