Meer dan 1000 coronabesmettingen in Brabant, landelijk opnieuw 30 sterfgevallen

BREDA - Er zijn opnieuw veel nieuwe coronabesmettingen in Brabant. De teller is opgelopen tot 1012, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In Breda valt de stijging mee. Er zijn sinds gisteren drie nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen. Daarmee komt het totaal uit op 118 patiënten.

Sinds gisteren zijn 534 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte, waarvan negen in het Amphia ziekenhuis in Breda. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Noord-Brabant

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1012 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353).

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 ligt hoger dan het aantal meldingen in deze update, omdat niet meer iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.